Июнь, 10 в 9:10

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов, поэтому общее количество уничтоженных врагов достигло 31 900 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки наши военные уничтожили немало вражеской техники, в том числе танков.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне в Украине:

танков ‒ 1409 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,

артиллерийских систем – 712 (+1) ед,

РСЗО — 222 (+9) ед,

средств ПВО – 97 (+1) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров — 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед,

специальной техники – 54 (+1).

Наибольшие потери российский враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

В Генштабе сообщили, что оккупанты мотострелкового подразделения из состава 1 армейского корпуса армии РФ в полном составе отказались от участия в боевых действиях.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ