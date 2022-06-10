ВСУ ликвидировали около 32 тысяч оккупантов — Генштаб
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов, поэтому общее количество уничтоженных врагов достигло 31 900 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Кроме того, за прошедшие сутки наши военные уничтожили немало вражеской техники, в том числе танков.
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Потери РФ в войне в Украине:
- танков ‒ 1409 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
- РСЗО — 222 (+9) ед,
- средств ПВО – 97 (+1) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров — 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед,
- специальной техники – 54 (+1).
Наибольшие потери российский враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.
В Генштабе сообщили, что оккупанты мотострелкового подразделения из состава 1 армейского корпуса армии РФ в полном составе отказались от участия в боевых действиях.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ