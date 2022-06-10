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Факты / Украина / Общество

ВСУ ликвидировали около 32 тысяч оккупантов — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ ликвидировали около 32 тысяч оккупантов — Генштаб

За минувшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 200 оккупантов, поэтому общее количество уничтоженных врагов достигло 31 900 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки наши военные уничтожили немало вражеской техники, в том числе танков.

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Потери РФ в войне в Украине:

  • танков ‒ 1409 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
  • РСЗО — 222 (+9) ед,
  • средств ПВО – 97 (+1) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров — 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17) ед,
  • специальной техники – 54 (+1).

Генштаб ЗСУ

Наибольшие потери российский враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

В Генштабе сообщили, что оккупанты мотострелкового подразделения из состава 1 армейского корпуса армии РФ в полном составе отказались от участия в боевых действиях.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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