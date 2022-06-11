Месяц ареста получил киевлянин, отрицавший нападение РФ на Украину

Июнь, 11 в 13:08

Киевлянин, отрицавший вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления российских военных на временно оккупированных территориях, приговором Подольского райсуда Киева приговорен к аресту сроком на один месяц.

Мужчина свою вину полностью признал и искренне раскаялся, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следователи установили, что обвиняемый с марта по апрель 2022 года, осознавая факт временной оккупации части территории Украины, в телефонных разговорах с украинцами отрицал убийство и изнасилование мирного населения российскими военнослужащими, вообще вооруженную агрессию России против Украины, начатую еще в 2014 году.

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Обвинительный приговор ему оглашен по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.