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Факты / Украина / Общество

Месяц ареста получил киевлянин, отрицавший нападение РФ на Украину

Валентина Летяк, редактор ленты
ВІйна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Киевлянин, отрицавший вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления российских военных на временно оккупированных территориях, приговором Подольского райсуда Киева приговорен к аресту сроком на один месяц.

Мужчина свою вину полностью признал и искренне раскаялся, сообщает Киевская городская прокуратура.

Следователи установили, что обвиняемый с марта по апрель 2022 года, осознавая факт временной оккупации части территории Украины, в телефонных разговорах с украинцами отрицал убийство и изнасилование мирного населения российскими военнослужащими, вообще вооруженную агрессию России против Украины, начатую еще в 2014 году.

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Обвинительный приговор ему оглашен по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

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