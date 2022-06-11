Июнь, 11 в 19:06

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 июня.

Отмечается, что украинские силы обороны успешно отразили вражеский штурм в районе Метелкино. На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

На Волынском и Полесском направлениях, во время проверки боевой готовности ВС Беларуси, осуществляется приведение подразделений в высшую степень боевой готовности, отрабатываются практические меры по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.

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На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские окупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в Миропольском Сумской области.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны оказывает огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении Лисичанска враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар близ Покровского.

В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Враг наступает в районе Почечного, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли. В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Нью-Йорка, Авдеевки, Красногоровки и Новоандреевки. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

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На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания наших войск обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мурахивки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу. Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

Противник продолжает нести значительные потери. В целях организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-й военной клинической больницы из Санкт-Петербурга дополнительно разворачивается полевой госпиталь в Шебекино Белгородской области.