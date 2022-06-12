Июнь, 12 в 18:59

В бою за Северодонецк погиб бывший британский солдат Джордан Гетли. В марте он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил его отец Дин Геттли в социальных сетях.

– Вчера (10 июня) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен и убит в городе Северодонецк в Украине, – отметил он.

Дин Гетли рассказал, что его сын в марте уволился из британской армии, чтобы продолжить карьеру солдата в других местах.

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— Началась война в Европе, поэтому, тщательно все обдумав, он уехал в Украину, чтобы помочь, — говорит он.

После этого парень вылетел в Украину, чтобы помогать украинцам отбиваться от российских войск и учить украинских солдат.

Согласно информации, которую имеет семья, Гетли был застрелен в Северодонецке.

– Его собратья сказали, что любили его, как и мы, поскольку он изменил жизнь не одного человека к лучшему – не только воюя, но и тренируя украинских военных, – отметил его отец.

Джордан Гетли – уже второй британец, погибший в Украине за время полномасштабной войны. Также в конце апреля погиб 36-летний Скотт Сибли. Он был бывшим военнослужащим ВС Великобритании.

Напомним, что Северодонецк сейчас одна из самых горячих точек, где продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.

Источник: Дин Гетли

Фото: Дин Гетли