Хотел помочь Украине: в бою за Северодонецк погиб солдат из Великобритании
В бою за Северодонецк погиб бывший британский солдат Джордан Гетли. В марте он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил его отец Дин Геттли в социальных сетях.
– Вчера (10 июня) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен и убит в городе Северодонецк в Украине, – отметил он.
Дин Гетли рассказал, что его сын в марте уволился из британской армии, чтобы продолжить карьеру солдата в других местах.
— Началась война в Европе, поэтому, тщательно все обдумав, он уехал в Украину, чтобы помочь, — говорит он.
После этого парень вылетел в Украину, чтобы помогать украинцам отбиваться от российских войск и учить украинских солдат.
Согласно информации, которую имеет семья, Гетли был застрелен в Северодонецке.
– Его собратья сказали, что любили его, как и мы, поскольку он изменил жизнь не одного человека к лучшему – не только воюя, но и тренируя украинских военных, – отметил его отец.
Джордан Гетли – уже второй британец, погибший в Украине за время полномасштабной войны. Также в конце апреля погиб 36-летний Скотт Сибли. Он был бывшим военнослужащим ВС Великобритании.
Напомним, что Северодонецк сейчас одна из самых горячих точек, где продолжаются бои между украинскими и российскими войсками.
Источник: Дин Гетли
Фото: Дин Гетли