Июнь, 13 в 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию и помочь украинцам с наступательным вооружением.

Об этом он заявил во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum. Он подчеркнул, что российские оккупанты убили часть нашей страны. Украина не имеет полной информации об убийствах и преступлениях россиян на оккупированных районах.

Глава государства задал вопрос участникам форума: как в 21 веке могли стать реальностью массовые убийства, уничтожение городов, фильтрационные лагеря, устроенные российской армией на временно оккупированных территориях Украины?

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По его словам, Россия надеется, что не будет отвечать за все варварские удары по жилым домам, больницам, церквям.

— России все еще хватает сил, чтобы надеяться, чтобы продолжать войну против Украины, против людей, чтобы продолжать игнорировать реакцию мира. Прошу вас удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть к человечеству, – отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил необходимость предоставления Украине мощного наступательного оружия.

– Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются, – добавил президент.

Зеленский призвал объединиться, чтобы победить российскую ненависть, во имя детей, убитых российскими нападениями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.