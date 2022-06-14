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Факты / Украина / Общество

Харьков снова оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии врага — Арестович

Марта Бондаренко, редактор ленты
Харьков снова оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии врага — Арестович

В Харьковском направлении российская армия имеет незначительные успехи в продвижении. Сам же Харьков оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника.

Об этом советник главы офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, враг по Харькову уже 5-6 дней непрерывно стреляет из ствольной артиллерии. Хотя раньше обстреливали из Ураганов с территории России.

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– Они (оккупанты .– Ред.) потихоньку продвигаются, берут населенные пункты в серой зоне, которые мы (ВСУ. – Ред.) особо и не удерживали, – рассказал Алексей Арестович.

При этом Арестович отметил тактические успехи нашей артиллерии в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

— Вчера был День России. К этому дню им ставили задачи что-нибудь взять, но они ничего не взяли вообще, — отметил советник главы ОПУ.

По его словам, ВСУ удалось уничтожить пару вражеских складов с боеприпасами: взорвали один склад батальонного уровня в Харьковской области в районе населенного пункта Великий Бурлук. Уничтожили еще три дня назад, но подтверждение удалось получить только сейчас.

Накануне сообщалось, что Харькове раздались взрывы. За несколько минут до взрывов в социальных сетях распространилась информация, что со стороны российского Белгорода было выпущено несколько вражеских ракет.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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