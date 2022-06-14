Июнь, 13 в 21:56

Национальная полиция Украины предупредила и заблокировала вывод активов почти семи тысяч компаний, которые имели хозяйственные отношения с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, Департамент стратегических расследований, противодействия экономическим преступлениям и финансированию терроризма со стороны России не дает легализовать деньги структур, связанных с Россией или Беларусью.

Сейчас смотрят

— В течение последних двух месяцев на финансовый контроль поставили более семи тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Беларусью, чем предотвратили выведение средств на сумму до 200 млрд гривен, — подчеркнул Енин.

Кроме того, правоохранительные органы наложили арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд грн.

– Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще очень длинный перечень объектов, которые оказались под арестом, — заявил Евгений Енин.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды в нашем государстве. Предприятия принадлежат российскому олигарху.

В мае сообщалось об аресте в Альфа-банке активов кипрских компаний более чем на 12,4 млрд грн, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.