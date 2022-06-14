Нацполиция заблокировала вывод 200 млрд грн компаниями, связанными с РФ и Беларусью
Национальная полиция Украины предупредила и заблокировала вывод активов почти семи тысяч компаний, которые имели хозяйственные отношения с Россией и Беларусью.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, Департамент стратегических расследований, противодействия экономическим преступлениям и финансированию терроризма со стороны России не дает легализовать деньги структур, связанных с Россией или Беларусью.
— В течение последних двух месяцев на финансовый контроль поставили более семи тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с Россией или Беларусью, чем предотвратили выведение средств на сумму до 200 млрд гривен, — подчеркнул Енин.
Кроме того, правоохранительные органы наложили арест на активы этих компаний на общую сумму около 21 млрд грн.
– Мы нанесли превентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд гривен. Еще очень длинный перечень объектов, которые оказались под арестом, — заявил Евгений Енин.
Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды в нашем государстве. Предприятия принадлежат российскому олигарху.
В мае сообщалось об аресте в Альфа-банке активов кипрских компаний более чем на 12,4 млрд грн, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.