Июнь, 13 в 20:35

Российские оккупанты в поселке Боровая (Изюмский район Харьковской области) провели чистки местных полицейских, перешедших на их сторону.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет.

Сейчас ровно два месяца, как община временно оккупирована вражескими войсками, и ею руководят гражданский глава, белорус по происхождению Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Роздорожный. Помогают им местные коллаборанты.

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Сообщается, что в последнее время в оккупационных властях начались так называемые чистки. Уже уволили местных полицейских, предавших присягу народу Украины и перешедших на сторону врага.

С начала оккупации эти правоохранители работали в так называемой народной милиции.

В поселковом совете рассказывают, что оккупанты успели создать “отдел образования”, который уже начал работу по подготовке к новому учебному году. Они хотят с 1 сентября открыть Боровскую ООШ №1, Богуславскую, Подлиманскую и Песко-Радьковскую школы.

Обучение планируют проводить по российским учебникам и программам. В настоящее время собирают информацию об учащихся и учителях, оставшихся на оккупированной территории. Выпускникам-2022 обещают выдать российские аттестаты.

Отмечается, что на территории общины не ведутся боевые действия, однако на Боровщине и за ее пределами фиксируются подразделения российских оккупантов и военной техники. Периодически происходит ротация вражеских войск.

Ранее СБУ задержала российского агента, который сообщал врагу о позициях украинских военных в Харьковской области.