Россия на войне в Украине испытывает новые образцы вооружения – Маляр
На войне в Украине вражеская армия опробует новые образцы вооружения.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, армия РФ использует широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.
– Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов. И все это здесь применяется, – заявила Анна Маляр.
Она подчеркнула, что враг в очередной раз нарушает все нормы и обычаи ведения войны.
Ранее сообщалось, что российская армия применила в Харьковской области фосфорные бомбы. Снова есть раненые среди мирных жителей.