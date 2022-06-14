Июнь, 13 в 23:30

На войне в Украине вражеская армия опробует новые образцы вооружения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, армия РФ использует широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.

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– Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов. И все это здесь применяется, – заявила Анна Маляр.

Она подчеркнула, что враг в очередной раз нарушает все нормы и обычаи ведения войны.

Ранее сообщалось, что российская армия применила в Харьковской области фосфорные бомбы. Снова есть раненые среди мирных жителей.