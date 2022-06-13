Произошло более 30 взрывов: оккупанты обстреляли Сумскую область из территории РФ
В понедельник утром, 13 июня, российские захватчики обстреляли Эсманскую общину в Сумской области с территории РФ.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Предварительно пострадавших в результате обстрелов нет.
— Эсманская община: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов. Огонь был с территории России, – отметил он.
Живицкий добавил, что разрушений предварительно нет, однако вся информация еще уточняется.
Напомним, что 12 июня оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области. Обошлось без жертв среди мирного населения. Разрушений тоже нет.
Кроме того, в Днепропетровской области враг ударил из Ураганов по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.
Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий