Июнь, 13 в 10:03

В понедельник утром, 13 июня, российские захватчики обстреляли Эсманскую общину в Сумской области с территории РФ.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Предварительно пострадавших в результате обстрелов нет.

— Эсманская община: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов. Огонь был с территории России, – отметил он.

Живицкий добавил, что разрушений предварительно нет, однако вся информация еще уточняется.

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Напомним, что 12 июня оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области. Обошлось без жертв среди мирного населения. Разрушений тоже нет.

Кроме того, в Днепропетровской области враг ударил из Ураганов по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий