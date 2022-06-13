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Факты / Украина / Общество

Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Фото: Depositphotos

Сегодня существует много способов пополнить мобильный счет. Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell.

Как перевести средства с номера телефона на банковскую карту — читайте в нашем материале.

Способы перевода средств

Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, и они зависят от вашего оператора связи:

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  • с помощью специализированного платежного сервиса (доступно для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell);
  • через официальный сайт мобильного оператора (доступно в Киевстар и lifecell);
  • через текстовое сообщение — только для Киевстар.

Также у каждого из операторов есть специальные мобильные приложения, через которые тоже можно осуществить эту операцию. Например, для абонентов Киевстар — Смарт-деньги, для Vodafone — SharPay, а lifecell — Paycel.

Отправка средств с помощью мобильного приложения для всех абонентов одинаковая:

  • скачайте нужное вам приложение;
  • после регистрации и авторизации в приложении перейдите во вкладку Перевод средств (Киевстар), Перевод со счета (Vodafone) или Перевод на карту (lifecell);
  • введите номер банковской карты, на которую хотите перечислить средства;
  • укажите номер телефона и сумму;
  • для подтверждения операции вам на телефон придет сообщение-код, который необходимо будет ввести.

Готово! Средства перечислены на банковскую карточку.

Важно, что за один раз можно провести платеж не более чем на 3 тыс. грн.

Перевод средств через сайты абонентов

Перевести деньги с мобильного счета через официальный сайт мобильного оператора смогут лишь абоненты Киевстар и lifecell.

Итак, вам необходимо:

  • зайти на сайт абонента и среди категорий найти Перевод на карту (lifecell) или, если у вас Киевстар, найти вкладку Еще, дальше Смарт-ДеньгиПеревод с мобильного на карту;
  • введите реквизиты для перевода и сумму;
  • укажите номер телефона, с которого спишутся средства;
  • вам на телефон придет СМС с кодом, который вы должны ввести в поле на сайте.

Как перевести средства с помощью СМС

Воспользоваться такой услугой смогут только абоненты Киевстар.

Для этого нужно:

  • зайти в Сообщения на смартфоне и ввести в текстовое поле цифры 93535(пробел)номер карты(пробел)сумма;
  • в поле Получатель ввести цифры 889;
  • отправить сообщение.

Учтите, что каждый оператор за услугу переведения средств на банковскую карту взимает комиссию.

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