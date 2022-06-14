Июнь, 13 в 22:23

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что нет угрозы наземного наступления российских войск на Киев.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, никакой угрозы Киеву с территории Сумской или Черниговской областей нет.

Сейчас смотрят

– На этих направлениях две или три жалкие батальонно-тактические группы, которые находят в Брянской области. Они представляют угрозу больше для себя и местного населения, — сказал Арестович.

Относительно ситуации на Харьковском направлении, туда враг немного перебросил резервы и начал понемногу “отжимать”. Несколько российские подразделения продвинулись на востоке.

Арестович подчеркнул, что по Харькову уже 5-6 дней непрерывно стекает из ствольной артиллерии. Хотя раньше обстреливали из Ураганов.

– Они (оккупанты – Ред.) потихоньку продвигаются, берут населенные пункты в серой зоне, которые мы (ВСУ – Ред.) особо и не удерживали, – рассказал Алексей Арестович.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что повторную попытку наступления оккупантов на Киев отвергать нельзя.