Июнь, 13 в 15:28

Сегодня трудное время для бизнеса и частных компаний. Пандемия и полномасштабная война заставляют все больше предприятий закрываться.

Как выгодно уволиться во время ликвидации предприятия и на какие компенсации стоит рассчитывать — узнавали Факты ICTV.

Увольнение во время военного положения

Сегодня самое распространенное мнение, что уволить работников в условиях войны невозможно. Однако, это не так. Уволить вас могут в нескольких случаях.

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Во время военного положения работодатель:

может уволить работника в период его временной нетрудоспособности , а также во время отпуска

, а также не согласовывает увольнение работников с профсоюзом.

Если же у вас отпуск в связи с беременностью и родами или отпуск по уходу за ребенком (до трех лет), то уволить вас не имеют права.

Также может быть увольнение по вашей инициативе. Закон № 2136 увеличил количество уважительных причин, когда работник может уволиться по собственному желанию без предупреждения за две недели.

Если предприятие расположено в зоне боевых действий, то в соответствии со статьей 4 Закона № 2136 работодатель должен уволить работника в срок, указанный в заявлении.

Увольнение работника по собственному желанию во время военного положения оформляется так же, как и в мирное время.

Стоит отметить, что работодатель имеет право отказать в увольнении по собственному желанию, если работник выполняет работу на объекте критической инфраструктуры.

Еще один случай — увольнение по соглашению сторон. Процедура такого увольнения осталась без изменений.

Увольнение при ликвидации предприятия

Здесь имеется в виду ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

— Прекращение трудовых отношений на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ возможно только в случае, если процедура о следующем высвобождении работника была начата до введения действия военного положения (до 24.02.2022 г.) и работника предупредили об увольнении должным образом, — отмечает специалист по кадровому учету MGI PSP Audit Юлия Собко.

Итак, в первую очередь, работодателю нужно предупредить работников об увольнении за два месяца до ликвидации предприятия.

Что касается формы предупреждения работников о предстоящем увольнении, то законодательно она не определена. Но сделать это желательно письменно, чтобы предприятие имело доказательства своевременного предупреждения.

Важно, что в течение двухмесячного срока с даты предупреждения до даты увольнения работник продолжает работать и работодатель по собственной инициативе не имеет права его уволить.

Кстати, работник может уволиться после предупреждения добровольно. Минсоцполитики считает, что при наличии письменной просьбы работника сократить срок предупреждения о предстоящем увольнении он может быть уволен до окончания такого срока на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

В таком случае за работником сохраняется право на выходное пособие.

Если же работник после предупреждения увольняется по собственному желанию, в связи с переводом на другое предприятие или же по соглашению сторон, то ему не выплачивают выходное пособие.

Денежные выплаты при увольнении

Работник, который увольняется в связи с ликвидацией предприятия, может претендовать на получение зарплаты, компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия в размере среднемесячного заработка.