Увольнение работников при закрытии компании: правила и денежные компенсации
Сегодня трудное время для бизнеса и частных компаний. Пандемия и полномасштабная война заставляют все больше предприятий закрываться.
Как выгодно уволиться во время ликвидации предприятия и на какие компенсации стоит рассчитывать — узнавали Факты ICTV.
Увольнение во время военного положения
Сегодня самое распространенное мнение, что уволить работников в условиях войны невозможно. Однако, это не так. Уволить вас могут в нескольких случаях.
Во время военного положения работодатель:
- может уволить работника в период его временной нетрудоспособности, а также во время отпуска;
- не согласовывает увольнение работников с профсоюзом.
Если же у вас отпуск в связи с беременностью и родами или отпуск по уходу за ребенком (до трех лет), то уволить вас не имеют права.
Также может быть увольнение по вашей инициативе. Закон № 2136 увеличил количество уважительных причин, когда работник может уволиться по собственному желанию без предупреждения за две недели.
Если предприятие расположено в зоне боевых действий, то в соответствии со статьей 4 Закона № 2136 работодатель должен уволить работника в срок, указанный в заявлении.
Увольнение работника по собственному желанию во время военного положения оформляется так же, как и в мирное время.
Стоит отметить, что работодатель имеет право отказать в увольнении по собственному желанию, если работник выполняет работу на объекте критической инфраструктуры.
Еще один случай — увольнение по соглашению сторон. Процедура такого увольнения осталась без изменений.
Увольнение при ликвидации предприятия
Здесь имеется в виду ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.
— Прекращение трудовых отношений на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ возможно только в случае, если процедура о следующем высвобождении работника была начата до введения действия военного положения (до 24.02.2022 г.) и работника предупредили об увольнении должным образом, — отмечает специалист по кадровому учету MGI PSP Audit Юлия Собко.
Итак, в первую очередь, работодателю нужно предупредить работников об увольнении за два месяца до ликвидации предприятия.
Что касается формы предупреждения работников о предстоящем увольнении, то законодательно она не определена. Но сделать это желательно письменно, чтобы предприятие имело доказательства своевременного предупреждения.
Важно, что в течение двухмесячного срока с даты предупреждения до даты увольнения работник продолжает работать и работодатель по собственной инициативе не имеет права его уволить.
Кстати, работник может уволиться после предупреждения добровольно. Минсоцполитики считает, что при наличии письменной просьбы работника сократить срок предупреждения о предстоящем увольнении он может быть уволен до окончания такого срока на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.
В таком случае за работником сохраняется право на выходное пособие.
Если же работник после предупреждения увольняется по собственному желанию, в связи с переводом на другое предприятие или же по соглашению сторон, то ему не выплачивают выходное пособие.
Денежные выплаты при увольнении
Работник, который увольняется в связи с ликвидацией предприятия, может претендовать на получение зарплаты, компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия в размере среднемесячного заработка.
— Здесь уже имеет место позиция работодателя. В частности уровень культуры и лояльности, идет ли он на встречу работнику, или имеет его за дурака. Дело в том, что увольнение по соглашению сторон может быть дешевле для работодателя, так как юридически позволяет сэкономить на выплате работнику выходного пособия. При таком варианте работодатель должен выплатить зарплату, отпускные, и если захочет, то и выходное пособие, — говорит адвокат Александр Гарбар.