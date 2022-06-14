Июнь, 14 в 16:59

Значительный процент украинских абитуриентов, выехавших за границу из-за полномасштабной войны в Украине, останутся для обучения в иностранных вузах.

Такое мнение выразил сегодня на брифинге и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

Он предположил, что абитуриенты, зарегистрировавшиеся за границей на сдачу Национального мультипредметного теста (НМТ), рассматривают его как запасной вариант.

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– Я прекрасно понимаю, что те почти 30 тыс. участников, которые выехали за границу, будут сдавать НМТ только с единственной целью, будем откровенны: иметь запасной аэродром на тот случай, если им не удастся поступить в учреждения высшего образования Германии, Польши, Франции, Великобритания, США. Значительный процент, конечно, останется на обучение за границей, — подчеркнул Бойко.

В то же время, он выразил убеждение, что все высшие учебные заведения Украины “будут со студентами”. Поэтому, по словам Бойко, не стоит ожидать провала вступительной кампании или закрытия факультетов в вузах из-за нехватки студентов.

Во время брифинга Бойко также рассказал, что около 28 тыс. абитуриентов планируют сдавать НМТ за рубежом.

В целом, участие в тестировании подтвердили 229 тыс. 013 человек. Из них более 201 тыс. абитуриентов будут сдавать тест на неоккупированной территории Украины

Как известно, из-за полномасштабной войны в Украине традиционное ВНО решили заменить Национальным мультипредметным тестом, который будет состоять из трех дисциплин: украинский язык, математика, история Украины.

Запланировано три сессии тестирования: основную (18 июля-10 августа), дополнительную (16-20 августа) и специальную (12-16 сентября).

Источник: Media Center Ukraine