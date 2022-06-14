Июнь, 14 в 13:58

54-летний уроженец Хмельницкого, являющийся гражданином России, осудил войну в Украине. В знак протеста он решил сжечь свой военный билет.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Они рассказали, что еще при СССР многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие возвращаются домой.

В 2006 году вернулся в Украину и 54-летний мужчина. Много лет он прожил в России, получил там гражданство.

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Всю жизнь мужчина проработал в силовых структурах и дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области.

Вернувшись в Украину, он был поражен масштабами засилья российской пропаганды. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами.

– Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно представить, что я мог пойти на войну и запускать ракеты по городу моего детства. Быть россиянином – стыдно, – говорит мужчина.

Он добавил, что в знак протеста решил сжечь свой военный билет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Государственное бюро расследований