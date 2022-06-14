Быть россиянином – стыдно: майор полиции РФ в запасе сжег военный билет
54-летний уроженец Хмельницкого, являющийся гражданином России, осудил войну в Украине. В знак протеста он решил сжечь свой военный билет.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Они рассказали, что еще при СССР многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие возвращаются домой.
В 2006 году вернулся в Украину и 54-летний мужчина. Много лет он прожил в России, получил там гражданство.
Всю жизнь мужчина проработал в силовых структурах и дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области.
Вернувшись в Украину, он был поражен масштабами засилья российской пропаганды. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами.
– Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно представить, что я мог пойти на войну и запускать ракеты по городу моего детства. Быть россиянином – стыдно, – говорит мужчина.
Он добавил, что в знак протеста решил сжечь свой военный билет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Государственное бюро расследований