Июнь, 14 в 16:34

В этом году для украинских абитуриентов не будут устанавливать пороговые баллы во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщил во время брифинга и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

По его словам, важные изменения в условиях проведения тестирования состоят в том, что, помимо бумажной тетради и бумажного бланка ответов, абитуриент будет выполнять задания на компьютере. Ответы будут сразу сохраняться в информационной телекоммуникационной системе НМТ.

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– Ребенок будет знать сразу результат, выходя из временного экзаменационного центра. То есть, общую сумму баллов… Пороговых баллов в этом году украинский центр (УЦОКО. — Ред.) устанавливать не будет, — подчеркнул Бойко.

Он добавил, что тестирование будет проводиться в две смены. УЦОКО гарантирует принцип добродетели в экзаменационных центрах, отсутствие утечки вариантов тестов, равные условия для всех.

По словам Бойко, в Украине уже завершился первый этап подтверждения участия в НМТ, во время которого необходимо было выбрать населенный пункт и страну для прохождения тестирования.

На сегодняшний день 229 013 человек подтвердили свое участие в сдаче НМТ: как выпускники этого года, так и прошлых лет.

Чуть больше 201 тыс. абитуриентов будут сдавать тест на неоккупированной территории Украины, где не ведутся активные бои. И еще около 28 тыс. человек пройдут НМТ за пределами Украины, в странах Европы.

– Есть еще страны, которые окончательно не подтвердили желание помочь Украине создать такие временные экзаменационные центры. Но сейчас мы постоянно общаемся с зарубежными коллегами, которые прилагают максимум усилий, чтобы почти 28 тыс. участников НМТ смогли пройти тестирование в той стране, где они сейчас находятся, — добавил Бойко.

Согласно его данным, до начала полномасштабной войны в Украине, когда еще планировалось провести ВНО (внешнее независимое оценивание), в нем могли принять участие до 300 тыс. человек, то есть на 30% больше, чем сейчас.

Как известно, Национальный мультипредметный тест в этом году заменил традиционное ЗНО. Это единый тест по трем учебным предметам: украинский язык, математика, история Украины.

Тестирование пройдет в три сессии: основную (18 июля — 10 августа), дополнительную (16-20 августа) и специальную (12-16 сентября). В Украине утвердили список населенных пунктов, в которых можно будет сдать тест.

Источник: Media Center Ukraine