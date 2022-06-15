Июнь, 14 в 23:24

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сегодня был очень удачный день для украинских артиллеристов.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, наша артиллерия накрыла столько вражеских целей, что сложно будет все вспомнить и перечислить.

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— Сегодня снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — Град накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли. Новодмитриевка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолет, — сказал Арестович, уточнив, что это в Херсонской области.

Также наши артиллеристы уничтожили немало целей оккупантов в районе Изюма, Лисичанска и Запорожья.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что как только у ВСУ есть артиллерия, то дела у наших воинов идут хорошо.

Алексей Арестович также отметил, что украинские артиллеристы уничтожают под ноль позиции врага, когда лупят по ним со 120 мм, и подчеркивает, что же тогда будет, когда ВСУ получат больший калибр.

— Мы контрбатарейную стрельбу выигрываем в соотношении 1 к 5. Вот когда 1 к 10, 1 к 12, тогда у нас проблемы начинаются. Поэтому нам на 1 200 орудий надо хотябы 300-400… мы все поменяет в свою пользу, — подчеркнул он.

Арестович рассказал о своих ощущениях относительно будущей встречи представителей оборонных ведомства стран НАТО на военной базе США в немецком Рамштайне.

— Ситуация для Украины может измениться в лучшую сторону, — отметил советник главы Офиса президента.

Украина может получить от Германии самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в июне. А в дальнейшем нашему государству могут передать немецкие зенитные самоходные установки Gepard.