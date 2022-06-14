Россияне осуществляют перегруппировку войск и штурмуют Северодонецк – Генштаб ВСУ

Июнь, 14 в 20:17

Российские захватчики ведут штурмовые действия в Северодонецке, осуществляют перегруппировку войск и пытаются усилить группировку. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 14 июня.

Отмечается также, что на Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Белой Горы, Устиновки, Тошковки и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия со стороны противника не отмечены. В рамках проверки боевой готовности ВС Беларуси проводились учения с подразделениями сил специальных операций.

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На Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе Михалькиной Слободы Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших войск. Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах н.п. Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка.

Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чеполь, Долина, Дубровное и Богородичное. На Лиманском направлении активных действий противник не производил. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар близ Белогоровки.

В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

На Южнобужском направлении враг обстреливал подразделения наших войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.

В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Противник ведет разведку в указанном направлении с применением БпЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.