Не сегодня — подрыв машины Сальдо в Херсоне не подтвердился

Июнь, 14 в 15:49

В 15.10 появилась информация, что во временно оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль местного гауляйтера Владимира Сальдо. Однако спустя час предатель родины вышел на связь, чтобы сказать, что он еще жив.

Информацию о подрыве опубликовал эксдепутат и служащий ВСУ Андрей Немировский.

– Он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам! Новость будет дополняться! – написал Немировский.

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Однако спустя час Сальдо опубликовал видео, на котором говорит, что он здоров. Мол, занимается налаживанием мирной жизни. О какой мирной жизни с фронтом за 20 км он говорит — все еще не понятно.

Но похоже его никто не подрывал, а ликование среди херсонцев придется перенести.