Как родителям тяжелобольных детей получить досрочную пенсию: условия и документы
В Украине теперь еще одна категория лиц может выйти на досрочную пенсию.
Получить досрочно пенсию могут родители с детьми, которые болеют тяжкими, редкими заболеваниями, но которым не установлена инвалидность, и воспитавшие их до достижения шестилетнего возраста.
Как получить пенсию по возрасту в таком случае — читайте в нашем материале.
Кому назначается досрочная пенсия
Чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходимо отвечать определенным требованиям:
- женщины для получения досрочной пенсии должны достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- отцу ребенка доступны выплаты по выбору матери, если мамы нет, то только после достижения им 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Не менее важно понять, подпадает ли ваш ребенок под категорию тяжелобольного.
В ПФУ отмечают, что определение срока тяжелобольной ребенок, которому не установлена инвалидность, можно просмотреть в статье 1 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
— Тяжелобольной ребенок, которому не установлена инвалидность, — ребенок, больной тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическии заболеванием, детским церебральныйм параличем, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенок, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность, — говорится в законе.
Какие документы необходимы
Чтобы начать получать пенсию досрочно, необходимо подать:
- заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту матери (отцу) тяжелобольного ребенка или детей;
- документ о рождении ребенка;
- справку медицинского учреждения о заболевании ребенка, имевшем место до шестилетнего возраста.