Июнь, 14 в 19:19

В Украине теперь еще одна категория лиц может выйти на досрочную пенсию.

Получить досрочно пенсию могут родители с детьми, которые болеют тяжкими, редкими заболеваниями, но которым не установлена инвалидность, и воспитавшие их до достижения шестилетнего возраста.

Как получить пенсию по возрасту в таком случае — читайте в нашем материале.

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Кому назначается досрочная пенсия

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходимо отвечать определенным требованиям:

женщины для получения досрочной пенсии должны достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа ;

для получения досрочной пенсии должны достичь 50-летнего возраста и иметь не менее ; отцу ребенка доступны выплаты по выбору матери, если мамы нет, то только после достижения им 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Не менее важно понять, подпадает ли ваш ребенок под категорию тяжелобольного.

В ПФУ отмечают, что определение срока тяжелобольной ребенок, которому не установлена инвалидность, можно просмотреть в статье 1 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

— Тяжелобольной ребенок, которому не установлена инвалидность, — ребенок, больной тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическии заболеванием, детским церебральныйм параличем, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенок, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность, — говорится в законе.

Какие документы необходимы

Чтобы начать получать пенсию досрочно, необходимо подать: