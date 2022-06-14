Июнь, 14 в 16:55

Игры с преимуществом часто используется во время игр казино. Их можно отнести к ситуации, когда кто-то пытается воспользоваться слабыми местами сайта онлайн-игр.

Плохая защита игры, осведомленность игрока и лень дилера приводят к появлению определенных лазеек, которые делают выгодную игру возможной на www.netti-kasino.org.

Однако есть и хорошая новость. Вы можете воспользоваться преимуществами игры в свою пользу. Стоит отметить, что это не мошеннические приемы. Это скорее использование доступной вам информации в собственных интересах.

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В этой статье мы рассмотрим простое руководство по выгодной игре в онлайн-казино и то, как вы можете использовать ее в своих интересах.

Подсчет карт

Это одна из самых популярных форм игры с преимуществом. В этом случае игрок берет доступную ему информацию и использует ее в своих интересах. Во время игры игроку доступна информация о карточной истории и он может корректировать свои ставки.

На самом деле подсчет карт довольно прост. Основная теория заключается в том, что по мере их выхода игрок отслеживает количество низких (2-6), высоких (10-А) и средних карт (7-9), используя эту информацию для принятии игровых решений.

Сортировка по краям

Этот способ обычно вызывает больше споров, поскольку он выходит за рамки использования доступной игроку информации. При сортировке по краям вы используете имеющийся недостаток в производстве карт.

Здесь вы переворачиваете карты в зависимости от того, насколько они выгодны для вас.

Некоторые карты казино не симметричны, поэтому, если дилер не тасует карты должным образом, вы можете повернуть лицевые карты в одном направлении, а нелицевые — в другом.

При внимательном рассмотрении можно узнать примерную стоимость карт дилера.

Дырявые карты

Это когда дилер вскрывает карты, что лежат снизу отдельных карт или пачек, или же когда достает их из ботинка или тасовщика.

Обычно, картинг дыр используется в покере и успешное выполнение этого приема может изменить исход игры в вашу пользу.

Этот способ широко используется в покерных играх — трехкарточный покер, Heads Up Hold’em Crazy4Poker, Ultimate Texas Hold’EM и других.

Обмен информацией

Правила казино запрещают обмен информации в настольных играх. Однако не все их придерживаются.

Когда друзья играют вместе, они могут начать делиться о своих выигрышах и стратегиях с другими. Обмен информацией в таких играх как Ultimate Texas Hold’EM может дать игроку преимущество в 2,5%.

Заключение

Игра с преимуществом технически не является незаконной, но сайты казино протестуют против нее, поскольку она снижает хаус-Эдж. Поэтому, если хотите использовать преимущество, делайте это незаметно, чтобы вас не поймали.

Если это произойдет, вас могут дисквалифицировать. Стоит отметить, что преимущественная игра в основном используется в онлайн играх с реальными дилерами.