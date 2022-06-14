Июнь, 14 в 14:12

Лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на его изготовление. Об этом сообщается на правительственном портале.

Как продлить срок пенсионного удостоверения — читайте в материале Фактов ICTV.

Как получить новое пенсионное удостоверение

Если ваше пенсионное стало непригодным к использованию, то есть срок его действия истек, необходимо подать заявление на изготовление нового.

Сейчас смотрят

Подать его можно:

в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту вашего пребывания на учете как получателя пенсии;

в личном кабинете через портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд (в разделе К ПФУ — Коммуникации к ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения).

В первом случае вам необходимо посетить территориальный Пенсионный фонд и написать заявление.

Как подать заявление онлайн

Прежде всего вам следует зайти на портал электронных услуг ПФУ:

Зайдите на сайт Авторизуйтесь с помощью Дія.Підпис или квалифицированной электронной подписи (КЭП), или логина, или же по номеру ЭПП. Найдите и выберите категорию Заявление на назначение пенсии. Заполните анкету — укажите персональные, адресные и контактные данные, данные документов, удостоверяющих личность. Ответьте на вопросы анкеты для определения документов, которые необходимо предоставить. Прикрепите их скан. Нажмите Сформировать заявление.

После заполнения заявления можно отредактировать его при необходимости.

Забрать новое пенсионное удостоверение вы сможете в своем Пенсионном фонде. Срок предоставления этой услуги — 30 дней.

Какие документы могут понадобиться

Если вы будете подавать заявление онлайн, у вас должны быть:

заявление на изготовление пенсионного удостоверения;

документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта;

образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения);

фото.

Кстати, вы можете заказать: