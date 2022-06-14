Как продлить срок пенсионного удостоверения: какие документы нужны и инструкция
Лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на его изготовление. Об этом сообщается на правительственном портале.
Как продлить срок пенсионного удостоверения — читайте в материале Фактов ICTV.
Как получить новое пенсионное удостоверение
Если ваше пенсионное стало непригодным к использованию, то есть срок его действия истек, необходимо подать заявление на изготовление нового.
Подать его можно:
- в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту вашего пребывания на учете как получателя пенсии;
- в личном кабинете через портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);
- с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд (в разделе К ПФУ — Коммуникации к ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения).
В первом случае вам необходимо посетить территориальный Пенсионный фонд и написать заявление.
Как подать заявление онлайн
Прежде всего вам следует зайти на портал электронных услуг ПФУ:
- Зайдите на сайт.
- Авторизуйтесь с помощью Дія.Підпис или квалифицированной электронной подписи (КЭП), или логина, или же по номеру ЭПП.
- Найдите и выберите категорию Заявление на назначение пенсии.
- Заполните анкету — укажите персональные, адресные и контактные данные, данные документов, удостоверяющих личность.
- Ответьте на вопросы анкеты для определения документов, которые необходимо предоставить.
- Прикрепите их скан.
- Нажмите Сформировать заявление.
После заполнения заявления можно отредактировать его при необходимости.
Забрать новое пенсионное удостоверение вы сможете в своем Пенсионном фонде. Срок предоставления этой услуги — 30 дней.
Какие документы могут понадобиться
Если вы будете подавать заявление онлайн, у вас должны быть:
- заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
- документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия лица как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта;
- образец подписи (для электронного пенсионного удостоверения);
- фото.
Кстати, вы можете заказать:
- электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, содержит графическую и электронную информацию о владельце, ключи квалифицированной электронной подписи;
- или пенсионное удостоверение в бумажной форме.