ВСУ освободили село Придонецкое в Харьковской области — аналитики OSINT

Июнь, 14 в 15:05

Украинские военные освободили еще одно село от рашистов в Харьковской области и приблизились к Изюму.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Ukraine Battle Map в Twitter, обнародовав карту.

Отмечается, что речь идет о селе Придонецкое Изюмского района.

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— Украинские войска расположены в большом лесу к западу от Изюма и находятся не менее 10 км от центра Изюма, – говорится в сообщении.

В то же время, Telegram-канал Труха, ссылаясь на данные украинских военных, пишет, что ВСУ пока еще не освободили село Придонецкое. А ситуация в районе Изюма остается сложной.

14 июня российские военные не прекращают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Источники: Ukraine Battle Map, Труха