ВСУ освободили село Придонецкое в Харьковской области — аналитики OSINT
Украинские военные освободили еще одно село от рашистов в Харьковской области и приблизились к Изюму.
Об этом сообщил OSINT-аналитик Ukraine Battle Map в Twitter, обнародовав карту.
Отмечается, что речь идет о селе Придонецкое Изюмского района.
— Украинские войска расположены в большом лесу к западу от Изюма и находятся не менее 10 км от центра Изюма, – говорится в сообщении.
В то же время, Telegram-канал Труха, ссылаясь на данные украинских военных, пишет, что ВСУ пока еще не освободили село Придонецкое. А ситуация в районе Изюма остается сложной.
14 июня российские военные не прекращают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Источники: Ukraine Battle Map, Труха