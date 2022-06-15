Артиллерия и ракетные установки НАТО необходимы для победы Украины над РФ – ветераны ВС США

Июнь, 15 в 16:06

Украине нужно больше оружия натовского образца, чтобы выиграть войну против российских захватчиков. Об этом заявила группа американских военных, которые сейчас учат украинских солдат.

Офицеры группы Моцарта в интервью Newsweek отметили, что украинским силам поможет отразить наступление РФ современная дальнобойная артиллерия.

Ветеран морской пехоты и главный операционный офицер группы Моцарта Мартин Веттерауер сообщил изданию, что украинцы находятся под мощным обстрелом российской артиллерии, и сказал, что артиллерийские системы и авиация НАТО будут необходимы для ликвидации российских рубежей обороны на Донбассе.

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Оперативный менеджер группы Стив К. согласился с Веттерауером и подчеркнул, что американские реактивные системы залпового огня и высокомобильные артиллерийские ракетные системы — жизненно важные инструменты для украинских военных действий.

— Им нужна артиллерия, им нужны патроны. Если мы не продолжим эти поставки, они не смогут сдерживать их, — сказал Стив К.

По информации Newsweek, Веттерауер добавил, что украинцы не недооценивают возможности россиян, и выразил уверенность в шансах ВСУ на победу, если те получат соответствующую технику.

— Если мы сможем повысить их набор навыков, то со временем надеемся, что они получат лучшие и более совершенные системы оружия. С учетом боевого духа, который у них есть, они, несомненно, перевернут эту войну. Просто на это уйдет время, – сказал Веттерауер.

На данный момент украинские войска ведут битву на Донбассе, который попал под мощный артиллерийский обстрел российских войск. В июне Украина подсчитала, что у России в 10-15 раз больше артиллерии, чем у нее, призывая Запад прислать больше оружия.

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Группа Моцарта (Mozart Group) – это команда американских военных-ветеранов, помогающих учить украинских солдат. Эта группа была создана в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину ветераном морской пехоты Эндрю Милберном. Mozart Group описывали как “западный контрапункт путинской группы Вагнера”.