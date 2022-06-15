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Факты / Украина / Общество

Почему вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ – не преступление

Валентина Летяк, редактор ленты
Почему вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ – не преступление

Украинцы, вынужденные выезжать из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий в безопасные места через или в Россию, не нарушают действующее законодательство, объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

То есть, это не преступление, и наказания за это не будет, уверяют в ведомстве, поскольку речь идет о безопасности:

– Такое пересечение происходит в состоянии крайней необходимости, что в соответствии со статьями 17, 18, 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях, исключает административную ответственность.

А гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, советуют обратиться за разъяснениями на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548.

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Можно также обращаться на горячую линию Госпогранслужбы по номеру 1598 или системы бесплатной правовой помощи – 0 800 213 103.

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Источник: МинВОТ
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