Кого из студентов могут не выпустить за границу
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Студенты призывного возраста, которые учатся за пределами Украины, во время военного положения могут выезжать за границу на обучение. Однако при условии, что они учатся на дневной форме.
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
Так, для пересечения границы студенту следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки или учета и получить следующие документы:
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- запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва;
- разрешение на пересечение границы от руководителя центра комплектования и социальной поддержки.
При прохождении границы при себе необходимо иметь:
- документ, предоставляющий право на пересечение госграницы;
- документ, подтверждающий обучение в учреждении профессионального высшего и высшего образования в другой стране;
- разрешение на пересечение границы от руководителя центра комплектования и социальной поддержки;
- военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва.
Ранее сообщалось, что мужчины-артисты, подлежащие военному призыву, имеют право выезжать за границу при определенных условиях.