Наши союзники тоже не готовились к войне: военный историк о потенциальной технике для Украины

Июнь, 15 в 19:56

Военный историк Василий Павлов в эфире телемарафона Единые новости рассказал о количестве уничтоженной техники врага, о потребностях Украины в оружии и отметил, что мир не готовился к войне, о чем свидетельствует состояние некоторой техники, которое нам могут передать.

— На Европейском континенте это первая война, в которую НАТО присоединено как оборонный союз. И то, они стараются каким-либо образом этого избежать. Всю помощь, которую мы получаем, мы получаем от конкретных стран.

По его словам, военные нужды Украины в оружии мы можем восполнить через союзников. Но, как выяснилось, “наши союзники тоже не готовились к этой войне”.

— Большинство техники, которую нам могут передать, фактически в том состоянии, что ее невозможно сразу выпускать на поле боя. Она нуждается в обслуживании. С другой стороны, мощности центров, где учится наш военный состав, тоже не безразмерны. Все это должно совпадать в пространстве и времени. Нет смысла отправлять одно орудие или подготовленный к нему один расчет, — отметил военный историк.

Он также рассказал, что украинские силы обороны уничтожили свыше 50% техники врага, которая была предназначена для вторжения.

Сейчас смотрят

— Другую технику, которая сейчас находится на складах, полностью высчитать невозможно. Таких данных нет даже у стран НАТО. К концу существования СССР танковая группировка насчитывала примерно 40 тыс. танков, из них сейчас уничтожено более 1,4 тыс. Мы не знаем, сколько им удалось оттащить с поля боя и восстановить.

Однако он подчеркнул, что у РФ есть еще “огромные базы хранения, из которых они могут получить технику”.

В среду, 15 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча с министрами обороны около 50 стран под председательством главы Пентагона Ллойда Остина, чтобы обсудить поставки оружия Украине.