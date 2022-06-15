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Факты / Украина / Общество

Опека над пожилыми людьми: как оформить и какие документы необходимы

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
старенька
Фото: Dreamstime

Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Причиной этого могут быть разнообразные болезни, которые делают человека недееспособным.

Официально оформленная опека (или попечительство) над пожилым человеком позволяет защитить его интересы и обеспечить достойные условия жизни.

Как оформить опеку над пожилым человеком и какие документы необходимы — узнавали Факты ICTV.

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Что предполагает опека над пожилым человеком

Сегодня в Украине существует два вида опекунства:

  • патронаж, условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре;
  • опека в полном объеме, предусмотренная для недееспособных лиц.

На роль опекунов и попечителей могут претендовать совершеннолетние граждане с абсолютной дееспособностью.

Не могут быть опекунами люди:

  • с серьезными заболеваниями (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадии, инфекции);
  • с травмами, которые привели к получению инвалидности первой группы;
  • лишенные родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения;
  • с алкогольной или наркотической зависимостью;
  • с непогашенной судимостью по любой статье УК Украины;
  • с судимостью по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.

Если вы хотите установить опеку над пожилым человеком, вы должны пройти медицинский осмотр и специальные подготовительные курсы.

Как оформить опеку

Важно отметить, если дееспособность пожилого человека ограничена, ему назначается попечитель, а если лицо признают полностью недееспособным — опекун.

Соответственно, оформить опеку над пожилым человеком вы сможете лишь в случае признания его судом недееспособным лицом.

Опека над недееспособным пожилым человеком может быть оформлена по инициативе других лиц. Для этого необходимо направить запрос в местный орган опеки и попечительства, который, в свою очередь, соберет доказательства и передаст заявление в суд.

Акт о признании недееспособности пожилого человека вступает в силу через месяц после принятия. До этого момента решение можно обжаловать.

Какие документы нужны

После того как человека признали недееспособным, потенциальному опекуну следует обратиться в органы опеки с пакетом документов.

У вас должны быть:

  • заявление;
  • автобиография;
  • копия и оригинал паспорта;
  • медицинская справка;
  • справка, подтверждающая доходы;
  • свидетельство о браке (при наличии);
  • согласие семьи на совместное проживание;
  • справка об отсутствии судимости;
  • документы о наличии жилплощади.

В течение недели после подачи заявления органы опеки проверяют жилищные условия и определяют, нет ли препятствий для назначения.

Если вам предоставили опеку над пожилым человеком, к вам перейдут обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами и продуктами, поддержанию его здоровья и распоряжению его средствами.

Эти обязанности выполняются безвозмездно (за исключением некоторых случаев), но государство предоставляет опекунам ряд льгот.

Как получить льготы

Чтобы получить социальные льготы и выплаты, опекун должен обратиться с письменным заявлением на их получение в районные государственные администрации или в Центр предоставления административных услуг.

К заявлению следует приложить следующие документы:

  • паспорт лица или другой документ, удостоверяющий личность, которая нуждается в предоставлении социальных услуг;
  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, в котором указывается РНОКНП, или копия паспорта;
  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной МЗ (при наличии инвалидности);
  • копия решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании недееспособным лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (для недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
  • копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которое нуждается в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);
  • документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства;
  • копия паспорта опекуна или попечителя лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);
  • справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии).
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