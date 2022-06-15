Июнь, 15 в 15:23

Николаев и Одесса, вероятно, станут следующими целями российских войск, если им удастся захватить всю Луганскую и Донецкую области.

Об этом в интервью Sky рассказал бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований профессор Майкл Кларк.

По его словам, эти оба города — важные стратегические объекты, ведь “взятие Одессы” лишило бы Украину выхода к морю, а Николаев — это “ворота” в Одессу, хотя и расположен в 110 км.

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Российские войска уже оккупировали портовый город Мариуполь и выход к Азовскому морю, поэтому они, вероятно, обратят свое внимание на Одессу, предполагает профессор Кларк. Но подчеркивает, что РФ уже провалилась и была “выдворена из Николаева”.

– Это большие цели. Они уже однажды провалились и были изгнаны из Николаева, поэтому сейчас, видимо, пытаются удержать Херсон. Но если они смогут передислоцировать войска из Донбасса, дать им отдых и перебросить их в этот район, то, я уверен, следующей стратегической целью будет расширение сухопутного коридора вдоль всей южной Украины, – пояснил Кларк.

По его словам, украинцы показали, что могут удерживать россиян практически на любой территории.

— Чего они не могут сделать, так это выгнать россиян и вернуть их территории. Они стараются, но это совсем другой тип задачи. Думаю, что украинцы могут успешно защитить Одессу. Даже если россияне перебросят туда войска из Донбасса, намеренно в течение двух месяцев. Но посмотрим, военная кампания еще более непредсказуема, чем спорт, – объяснил военный аналитик.

14 июня российские захватчики атаковали Одессу с временно оккупированного Крымского полуострова. РФ выпустила две ракеты Оникс, украинские ПВО ликвидировали над морем.

15 июня русские войска ударили по жилым домам в Николаеве артиллерией. В результате вражеских обстрелов ранены пять мирных жителей.