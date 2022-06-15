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Факты / Украина / Общество

Выдача повесток на пляжах Одессы: Братчук рассказал, законно ли это

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Сергій Братчук

Выдавать повестки мужчинам призывного возраста, которые отдыхают на пляже в Одессе, не запрещается законом.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.

– Это не запрещено законом. Повестки могут вручать представители Вооруженных сил Украины в любых местах, – отметил он.

По словам Братчука, вручение повестки не означает автоматический призыв в ВСУ. С 24 февраля военнообязанный человек должен сам прийти в военкомат и проверить, есть ли он в реестре.

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— В Одесской области очень много людей, которые ждут в резерве. Мы понимаем, что бои, к сожалению, очень тяжелые, есть потери. Поэтому нужно пополнять наши бригады. Люди потом с удовольствием идут выполнять свой мужской долг, – говорит спикер.

Также Братчук подчеркнул, что люди должны соблюдать правила военного положения: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

Он напомнил, что 14 июня утром россияне выпустили в сторону Одессы ракеты, которые уничтожила ПВО.

14 июня на пляжах Одессы отдыхающим призывного возраста выдавали повестки в военкомат. Совместный рейд по одесским местам отдыха провела патрульная полиция вместе с военными.

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Фото: Сергей Братчук 

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