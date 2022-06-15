Июнь, 15 в 14:49

В Украине не планируют отменять выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В то же время, некоторые изменения все же произошли.

Кто из внутренних переселенцев с 1 июня сможет получать помощь от государства – далее в материале.

О какой помощи идет речь

Внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь от государства:

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• в размере 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

• в размере 2 тыс. грн на каждое другое лицо старше 18 лет.

Речь идет об ежемесячной помощи на проживание (в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг) для лиц, зарегистрированных как ВПЛ.

Ежемесячная помощь ВПЛ на проживание

Здесь для украинцев произошли изменения с мая 2022 года, которые сохранятся и в июне.

Так, если в марте-апреле государство платило помощь всем ВПЛ, вынужденно переместившимся из-за активных боевых действий, то с мая некоторым внутренне перемещенным лицам выплаты отменили.

Речь идет о гражданах, которые уже вернулись домой (вместо постоянного проживания) и жилье которых не разрушено во время войны. Для таких людей выплаты ежемесячной помощи от государства прекратили.

В то же время помощь на проживание в размере 2-3 тыс. грн в июне продолжат получать такие две категории ВПЛ:

• Граждане, переместившиеся с территорий, где происходят боевые действия, или из регионов и населенных пунктов, находящихся в оккупации или в окружении.

• Граждане, жилье которых в результате войны разрушено или непригодно для проживания, и которые подали заявку на возмещение ущерба (в частности, через Дію).

То есть для тех ВПЛ, которые вернулись в места постоянного проживания, но имеют разрушенное жилье, выплата помощи не прекращается.

Средства для ВПЛ перечисляет Ощадбанк на счета в украинских банках, которые получатели указали в заявлениях на помощь.

Выплаты на проживание для ВПЛ не облагаются налогом на доходы физических лиц, а также не учитываются при исчислении совокупного дохода домохозяйства для назначения других видов соцпомощи.

Список общин для получения помощи на проживание

Как известно, выплаты ежемесячной помощи ВПЛ осуществляются на основе перечня общин в районах боевых действий.

Перечень территорий, где происходят военные действия, регулярно обновляется Министерством реинтеграции совместно с Минобороны и военными администрациями (в соответствии с ситуацией на фронте).

В начале полномасштабной войны в него входили 14 областей Украины. Сейчас это 8 областей (300 общин), где идут боевые действия, либо же они оккупированы или заблокированы:

• Днепропетровская область (6 общин);

• Донецкая область (66 общин);

• Запорожская область (61 община);

• Луганская область (37 общин);

• Николаевская область (22 общины);

• Харьковская область (51 община);

• Херсонская область (49 общин);

• Сумская область (8 общин).

Все ВПЛ, переместившиеся из этих общин, гарантированно получат ежемесячную помощь от государства на проживание.

Актуальную информацию об общинах в районах боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом ВПЛ имеют право на денежную помощь, можно отслеживать на онлайн-карте.

Источник: Министерство соцполитики, Минреинтеграции