Июнь, 15 в 11:22

Минреинтеграции приказом №75 от 27 мая 2022 года обновило перечень общин в районах проведения боевых действий или под временной оккупацией, жители которых со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получать соответствующие социальные выплаты.

К нему добавились восемь общин в Сумской области.

По состоянию на 27 мая в список входят общины в семи областях:

Днепропетровская – 6 общин; Донецкая – 66 общин; Запорожская – 61 община; Луганская – 37 общин; Николаевская – 21 община; Харьковская – 51 община; Херсонская – 49 общин; Сумская — 8 общин.

Полный перечень общин для выплат ВПЛ — ниже

Перелік громад ВПО by MariaStepaniuk on Scribd

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ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства. Однако не забывайте, что перечень общин регулярно обновляется.

С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутреннеперемещенным лицам, вернувшимся домой.

То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.