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Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленский встретился с премьер-министрами Албании и Черногории
Фото: Офис президента

В Киев 15 июня с визитом прибыли премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с политиками, подчеркнув: Это важное проявление поддержки нашего народа.

— В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем, – отметил он.

Президент встретил обе делегации перед зданием Офиса президента на Банковой в столице. После этого они вошли внутрь для проведения переговоров.

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Ранее СМИ сообщали о вероятном визите в Киев президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечалось, что он может состояться 16 июня совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

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