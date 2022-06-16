Бесплатные центры для детей: где в Польше украинцы при необходимости могут оставить малышей под наблюдением
В настоящее время в Польше находятся почти 1,5 млн украинцев, вынужденных бежать от войны в Украине. Многие из них постепенно возвращаются домой. Но большинство пока пытается обосноваться в Польше.
Более 200 тыс. уже нашли работу. Некоторые трудоустроиться не могут, потому что некуда девать детей в течение дня.
Факты подготовили подборку бесплатных центров развития для детей и учебных заведений.
м. Варшава:
Воспитание и наблюдение, Planeta Kreacji Akademia Twórczego Rozwoju, Sulejówek, тел. 503-694-313, 518-387-557
Бесплатные занятия, комната развлечений для детей Radosne URWISY, 508 979 242, radosneurwisy@wp.pl
Бесплатная комната для детей, Терапевтический фонд ul. Nugat 3, tel. 533 355 888, mail: recepcja@terapeutyczna.org
г.Жешув
Центр психофизического развития TUTU, Centrum Plaza-Rzeszów, ул. Рейтана 65, Жешув, 5 этаж.
Безопасное, дружеское пространство для украинских и польских детей от 5 до 15 лет, включающее игры, анимацию, арт-терапию и другие мероприятия по развитию под наблюдением билингвальных специалистов: воспитателей и психологов.
- Когда: Будние дни, 7.30-17.30 ч (уход за детьми 8.00-16.00).
- Требования: Зарегистрировать ребенка может только законный опекун, который должен иметь удостоверение личности (например, загранпаспорт или PESEL, что лучше).
Занятия бесплатные.
Контакты: тел. +48 726 720 200, электронная почта: tutu@psar.pl
м. Люблин
Галерея Лабиринт (Galeria Labirynt) совместно с Фондом Зона роста (Fundacja Strefa Dorastania), ул. Гродзка 5а – I этаж, Старый город [ul. Grodzka 5a – parter, Stare Miasto]
Клуб для детей и подростков беженцев из Украины, работающий в Подвале Лабиринта (Piwnica Labiryntu). Клуб обеспечивает присмотр за детьми и подростками, когда взрослым следует решать дела в государственных учреждениях и других местах. Спокойная, теплая атмосфера. Искусство и творческие занятия. Воспитатели разговаривают на украинском. Дети будут там все время со взрослыми.
- Когда: понедельник–пятница: 10.00-16.00
Общество Приятелей Детей [Towarzystwo Przyjaciół Dzieci], ул. Нарутовича 54 [ul. Narutowicza 54]
- Когда: понедельник-пятница: 9.00-14.00, суббота-воскресенье: 10.00-15.00
Образовательный центр предлагает детям интересные занятия, когда родители могут выпить чашечку кофе или чая, а также воспользоваться Wi-Fi.
Академический центр культуры и медиа УМКС Домик жака [Przestrzeń Wspólna “Chatki Żaka”], Radziszewskiego 16
Академический центр культуры и медиа УМКС Хатка жака предоставляет доступ к своему пространству для людей, прибывших в Люблин из-за войны в Украине. Все спланировано таким образом, чтобы занятия с детьми могли проходить под наблюдением родителей.
Занятия будут проводиться в сотрудничестве с волонтерами из Факультета педагогики и психологии УМКС, а также сотрудниками Академического центра культуры Хатка жака.
Программа включает в себя: художественные и двигательные занятия, анимацию для детей и взаимное изучение языков, которые проводят украинские студенты и сотрудники.
г.Краков.
Молодежный центр
Бесплатный присмотр за детьми, игры, мероприятия и мастер-классы с украиноязычными и русскоязычными волонтерами, Krupnicza 38, tel. 12 422 44 42.
Творческие мастерские для детей и взрослых Klinika zabawek, ul. Коперника 15А.
г.Познань.
Торговый центр Posnania. Дневной присмотр с питанием для детей из Украины (15 мест), игровая комната.
Общая комната для детей в возрасте 3-7 лет, ул. Wrocławska 25/3, записи: 694 659 554 (Maria)
Детская комната для детей из Украины, KnockKnock, ул. Rubież 19/1, tel./sms +48 518 731 123, tel./sms +48 531 509
г.Вроцлав.
Авторская Общая Школа (budynek Galileo): бесплатные развлечения и спортивные занятия для детей, бесплатные психологические консультации (также и для мам), пн-пт 16-20, ul. Fabryczna 13; тел:690660828.
Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта украинцы в Польше. Материал отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождение.