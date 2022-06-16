Из-за выезда детей за границу не должны увольнять учителей — профсоюз педагогов

Июнь, 16 в 15:02

Заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк считает, что на период военного положения нельзя вносить изменения в бюджетное финансирование образовательной сферы.

– Я думаю, что цифра 2 млн детей выехали за пределы Украины – слишком большая, поскольку говорилось, что только 3 млн человек покинули пределы страны, и большая часть из них уже вернулась. Однако позиция профсоюзов здесь очень проста – на период военного положения нельзя вносить изменения в бюджетное финансирование, то есть нельзя распределять образовательную субвенцию по той прогнозируемой наполняемости классов, которая может возникнуть в этот период. Ведь эти дети могут вернуться в любой момент, – объяснил на брифинге представитель профсоюза.

По его словам, профсоюз педагогов будет настаивать на том, чтобы финансировались уже сформированные классы, несмотря на то, что там на одного-два ребенка может стать меньше.

– То есть то, что часть детей выехали за границу, не может служить основанием для сокращения штата педагогических работников. Я не говорю, что это удастся легко сделать, но мы будем работать в этом направлении, – подчеркнул Романюк.