Июнь, 16 в 15:37

В связи с началом полномасштабной войны большинство предприятий начали сокращать штат.

Могут ли уволить работника во время военного положения и на каких условиях это происходит — узнавали Факты ICTV.

Увольнение работника в условиях войны

С началом введения военного положения в Украине начало распространяться мнение, что уволить работника в условиях войны невозможно. Это не так.

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Работодатель имеет право уволить своего подчиненного:

в период его временной нетрудоспособности , а также во время отпуска

, а также не согласовывать это увольнение с профсоюзом (если вы не являетесь членом профсоюзного органа);

(если вы не являетесь членом профсоюзного органа); в связи с сокращением штата.

Однако и здесь есть нюансы. Если вы находитесь в отпуске в связи с беременностью и родам или отпуск по уходу за ребенком (до трех лет), то уволить вас не имеют права.

Также увольнение может происходить в связи с ликвидацией предприятия, где вы работаете. Однако, в таком случае, работодатель должен предупредить об этом за два месяца.

— Да, сегодня увольнение вполне возможно. Но, обычно, увольнение работников происходит по соглашению сторон или по их собственному желанию. Исходя из этой ситуации, что есть сейчас, также возможно увольнение и по инициативе работодателя, но надо предупредить за два места и в дальнейшем сокращение, — говорит начальник отдела кадров ООО СЛМ Новости Надежда Калтименко.

При этом, работодатель не может заставить вас писать заявление на увольнение, потому что, например, не хочет платить за вас налоги.

Требуется веское основание для увольнения: по соглашению сторон, по собственному желанию, или по соответствующим статьям Кодекса законов о труде.

За что могут уволить

Интересно, что уволить вас во время военного положения могут за прогул. В частности, перед тем как принять решение уволить работника за прогул, работодатель должен послушать от него объяснение.

Если в объяснении работник укажет, что выехал на безопасную территорию в связи с военными действиями на территории Украины и с целью сохранения своей жизни и жизни своих родных, работодателю стоит признать причину отсутствия работника на работе уважительной.

— Вообще, юристы не советуют увольнять работников за прогулы. Потому что сегодня военное положение и доказать, что человек по неуважительным причинам не появился на работе очень трудно, — отмечает Калтименко.

Если вас все равно уволили, вы имеете право подать иск в суд. И суд, вероятно, признает причину вашего прогула уважительной и вас восстановят в должности.

Также возможно, что вы получите и материальный ущерб от предприятия.

Кстати, это касается и тех, кто выехал за границу. В Гоструда объясняют, что увольнение работников во время военного должно происходить по процедурам, предусмотренным действующим законодательством (по собственному желанию и по соглашению сторон осуществляется на основании заявления работника).