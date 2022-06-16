Июнь, 16 в 12:01

Праздник Тела и Крови Христовых (Boże Ciało, или на латинском Сorpus Cristi) — так называют праздник, который в Польше отмечают на одиннадцатый день после Пятидесятницы или на 60-й день после Пасхи. В этом году это 16 июня. Традиционно в польских городах в этот день проходят большие религиозные шествия. Каких традиций придерживаются поляки? И выходной ли это день?

История празднования

Праздник Божьего Тела отмечается в память превращения хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. В этот день в костелах проходят торжественные мессы, а также крестные шествия по улицам города.

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Праздник возник в XIII веке. В 1251 г. Святой Престол подтвердил этот праздник для Льезской епархии, а уже в 1264 г. папа Урбан IV сделал его обязательным для всей Церкви.

Тело Христово – праздник, во время которого католики обязаны посещать Святую Мессу. Но не обязаны участвовать в крестном шествии.

Относительно праздника Божьего Тела нет четкой даты в календаре. Его отмечают в следующий четверг после Дня Святой Троицы. В этом году он приходится на 16 июня, и этот день является выходным, а в некоторых государственных учреждениях Польши выходным и следующий день, 17 июня.

Процессия, лепестки роз и патриотизм

В древности во время этого праздника организовывали многолюдные процессии со Святыми Дарами, которые могли длиться несколько дней. Традиционны также процессии в костеле, которые направляются к четырем алтарям, ассоциируемым с четырьмя сторонами мира.

Торжественные религиозные процессии можно увидеть на улицах многих городов и сел Польши. Во время таких действ по улицам идут служители костела с хоругвями и иконами и верующие во главе со священником. Перед процессией маленькие девочки в белых платьях рассыпают лепестки роз. Шествие может происходить как на улицах, так и вокруг храма.

В этот день организуют представления по библейским темам, читают стихи и притчи. Символ праздника — цветы. Ими украшают алтари в храмах, улицах и домах.

Современные поляки в праздник Тела и Крови Христовых не работают и воздерживаются от работы, если она не необходима. Верующие обязательно посещают праздничную мессу.

Кульминацией празднования является освящение венков из целебных трав. В венках использовали мяту, липу, чабрец, клевер, ромашку и другие травы.

В Польше участие в шествии часто связывалось с проявлением патриотических чувств и национальной принадлежности. После Второй мировой войны эти процессии для многих верующих были признаком единства народа и веры. Это не нравилось коммунистическим атеистическим властям, которые неоднократно запрещали их устраивать.

Торжественное шествие 16 июня

Варшава. 16 июня в Варшаве состоится Центральная процессия тела Божьего. Это будет традиционное шествие по улицам города. Церемония начнется богослужением в Архикафедральной базилике мученичества Иоанна Крестителя в Варшаве в Старом городе. После святой мессы от базилики отправится процессия с Пресвятым Таинством.

Шествие пройдет по улицам Świętojańska, к Замковой площади, Бернардинской площади к первому алтарю, расположенному при академическом костеле с. Святой Анны на Бернардинской площади.

Затем процессия двинется ко второму алтарю семинарийного храма.

Третий алтарь будет размещаться возле памятника ок. Кардиналу Стефану Вышинскому у костела сестер-визиток, а четвертый по традиции на площади Маршала Юзефа Пилсудского. Там произнесет проповедь Варшавский митрополит.

Краков. Архиепископ Марек Едрашевский призывает принять участие в краковской центральной процессии, которой будет предшествовать Святая Месса в 9.00 у алтаря Соборной базилики в Вавеле.

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Процессия, которая отправится из Вавеля, остановится около четырех алтарей, построенных вдоль Королевской дороги: рядом с церквями св. Идзи, святых апостолов Петра и Павла, св. Адальберт на площади Рынок и базилике Святой Марии. Кульминацией церемонии станет святая Месса у алтаря, установленного перед костелом Святой Марии.