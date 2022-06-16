Маляр сказала, когда военнослужащие получат зарплату за май

Июнь, 16 в 20:54

За май Министерство обороны Украины перечислило в воинские части денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение на общую сумму 60,1 млрд грн, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, из перечисленных средств почти 26 млрд грн – это дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

Она подчеркнула, что перечисление продлится до понедельника, 20 июня.

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– Напомню, что зачисление средств непосредственно на счета военнослужащим части осуществляют самостоятельно. Между перечислением от Минобороны и выплатой может пройти некоторое время, – объяснила Маляр, поэтому просит не беспокоиться – процесс отслеживается.

Военнослужащие ВСУ сейчас получают ежемесячное денежное обеспечение (зарплату) в соответствии со своей должностью, званием и выслугой, а также дополнительное денежное вознаграждение, установленное на период военного положения.

В частности, военные, непосредственно не вовлеченные в ведение боевых действий, получают 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения – это примерно 1 тыс. грн в день.

Те, кто сейчас на передовой, имеют право на дополнительные 100 тыс. грн в месяц – это около 3 тыс. грн. в день.