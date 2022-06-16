После победы Украины на Евровидении 68 детей назвали именем Стефания

Июнь, 16 в 15:08

После победы Украины на ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2022 наши граждане чаще называют деток именем Стефания. Украинская группа Kalush создала песню о маме Стефании, с которой завоевала первое место.

По данным Министерства юстиции Украины, уже по меньшей мере 68 девочек назвали именем Стефания.

— Пока весь мир напевает строки группы Kalush о маме Стефании, победившей на песенном конкурсе Евровидения-2022, украинцы все чаще называют своих детишек этим именем. С момента победы Украины в конкурсе 68 детей получили имя Стефания, — отметили в Минюсте.

Kalush — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Музыкальный коллектив получил право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение с песней Стефания, посвященной матери фронтмену группы. В середине мая Kalush стал победителем Евровидения-2022.

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