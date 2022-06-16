После победы Украины на Евровидении 68 детей назвали именем Стефания
После победы Украины на ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2022 наши граждане чаще называют деток именем Стефания. Украинская группа Kalush создала песню о маме Стефании, с которой завоевала первое место.
По данным Министерства юстиции Украины, уже по меньшей мере 68 девочек назвали именем Стефания.
— Пока весь мир напевает строки группы Kalush о маме Стефании, победившей на песенном конкурсе Евровидения-2022, украинцы все чаще называют своих детишек этим именем. С момента победы Украины в конкурсе 68 детей получили имя Стефания, — отметили в Минюсте.
Kalush — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Музыкальный коллектив получил право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение с песней Стефания, посвященной матери фронтмену группы. В середине мая Kalush стал победителем Евровидения-2022.