В братских могилах Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. человек — Андрющенко
В братских могилах на территории Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. мирных жителей. Пока неизвестно, сколько тел погибших остается под завалами многоэтажных домов.
Советник городского главы Петр Андрющенко отметил, что российские войска не думают о поиске тел погибших и не занимаются их вывозом.
— В основном просто все вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем о всех, кого так вывезли. И мы их никогда не найдем, – считает советник мэра Мариуполя.
Андрющенко также рассказал, что вся медицинская система захватчиков в Мариуполе за день обслуживает меньше человек, чем одно терапевтическое отделение в мирное время в Украине. Это свидетельствует о том, что у оккупантов нет нужных медикаментов и соответствующего оборудования.
– Медицинской системы просто нет. Лекарств и оборудования нет. То, что было, вывезено то в Донецк, то в Россию. Это больше фикция, – убежден советник городского главы Мариуполя.