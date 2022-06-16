Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В братских могилах Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. человек — Андрющенко

Юля Захарченко, редактор ленты
Маріуполь
Фото: Depositphotos

В братских могилах на территории Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. мирных жителей. Пока неизвестно, сколько тел погибших остается под завалами многоэтажных домов.

Советник городского главы Петр Андрющенко отметил, что российские войска не думают о поиске тел погибших и не занимаются их вывозом.

Сейчас смотрят

— В основном просто все вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем о всех, кого так вывезли. И мы их никогда не найдем, – считает советник мэра Мариуполя.

Маріуполь

Фото: Петр Андрющенко

Андрющенко также рассказал, что вся медицинская система захватчиков в Мариуполе за день обслуживает меньше человек, чем одно терапевтическое отделение в мирное время в Украине. Это свидетельствует о том, что у оккупантов нет нужных медикаментов и соответствующего оборудования.

– Медицинской системы просто нет. Лекарств и оборудования нет. То, что было, вывезено то в Донецк, то в Россию. Это больше фикция, – убежден советник городского главы Мариуполя.

Читайте
Удерживал в подвале и расстрелял: российскому военному сообщили о подозрении за убийство двух человек

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка