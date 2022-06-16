В братских могилах Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. человек — Андрющенко

Июнь, 16 в 13:23

В братских могилах на территории Мариуполя похоронены около 20-22 тыс. мирных жителей. Пока неизвестно, сколько тел погибших остается под завалами многоэтажных домов.

Советник городского главы Петр Андрющенко отметил, что российские войска не думают о поиске тел погибших и не занимаются их вывозом.

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— В основном просто все вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем о всех, кого так вывезли. И мы их никогда не найдем, – считает советник мэра Мариуполя.

Андрющенко также рассказал, что вся медицинская система захватчиков в Мариуполе за день обслуживает меньше человек, чем одно терапевтическое отделение в мирное время в Украине. Это свидетельствует о том, что у оккупантов нет нужных медикаментов и соответствующего оборудования.