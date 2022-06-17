Июнь, 16 в 23:54

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в Киеве работают системы противовоздушной обороны (ПВО) с искусственным интеллектом, хотя и не все.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По словам Смирнова, искусственный интеллект системы определяет траектории полетов объектов и может в частности сработать на опережение.

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Кроме того, искусственный интеллект также применяется в работе пиротехников ГСЧС, разминирующих территории.

— И нужно понимать, что есть очень много моментов, где привлекаются передовые технологии, в частности, аэродроны, которые могут подниматься на определенную высоту, сканировать определенный объект. И эти процессы автоматически. Эта система сама сканирует и передает данные. Если он находит определенную мину – сразу сообщает. И условный сапер уже видит, где объект находится, что это может быть, — рассказал советник главы МВД.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект необходим, чтобы минимизировать человеческий фактор.

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