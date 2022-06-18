Июнь, 17 в 21:51

Российские оккупанты из-за масштабных потерь в своих подразделениях не хотят продолжать воевать в Украине и требуют от командиров вернуть их домой.

Об этом говорится в перехвате разговора российских военных, который удалось получить ГУР Минобороны.

— Дела вообще печальные. Уже просто инженеров в пехоту отправляют, а они все в отказ. Они готовы уехать, прервать контракт вообще, — рассказывает один оккупант.

По словам российского захватчика, солдаты готовы даже избить командиров, чтобы только не идти воевать.

Сейчас смотрят

— Флесов психанул и чуть замполиту бригады е*ало не разбил… Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация, просто… Нет никого, нет ни саперов, ни экипажей, нет руководителей. Мы сидим уже морально так убиты, — рассказывает оккупант.

Он говорит, что готов даже расстрелять командование, настолько сдают нервы. А еще не понимает, почему их не выводят, ведь личного состава остались единицы.

СБУ удалось перехватить разговор оккупантов, которые говорят, что просто складывают оружие и покидают свой личный состав на произвол судьбы.