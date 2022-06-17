Июнь стал самым трудным на фронте после начала полномасштабной войны — Арестович

Июнь, 17 в 20:06

Июнь стал самым трудным периодом после начала полномасштабного вторжения российской армии, за исключением первых дней.

Тем не менее, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор, а на Херсонском направлении имеют определенные успехи.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в течение 2-3 недель ситуация на фронте более-менее стабильная, украинские защитники успешно выполняют задачи по обороне.

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— Июнь – самый тяжелый месяц после начала войны, если не считать первых дней вторжения. Через 2-3 недели я не вижу ухудшения ситуации на фронте. Напротив — намечаются некоторые успехи на Херсонском направлении. Если взять стратегическую рамку, мы выполняем свои задачи. С потерями, к сожалению. Но мы стоим и истощаем противника. А противник — нет, – подчеркнул Арестович.

По его мнению, российская армия сконцентрировала все силы на удержании южных областей Украины и захвате территории Донбасса после отступления из Киева, Чернигова и Сум.

— Это все выматывает и деморализует противника очень сильно. Постепенно по миллиметру ситуация склоняется в нашу пользу, — считает советник главы Офиса президента.

Арестович заявил, что российские войска несут большие потери и избавляются от тактических преимуществ в ожесточенных боях с украинскими защитниками за Северодонецк.