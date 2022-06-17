Июнь, 17 в 7:21

На временно оккупированных Россией украинских территориях оккупанты создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 июня.

– Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено, по меньшей мере, 20 фильтрационных лагерей и тюрем, — отметил он.

Цимбалюк напомнил о тюрьме Изоляция в оккупированном Донецке.

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— Мы прекрасно знаем об ужасах, которые там происходят. И потому мы должны не допустить, чтобы Россия создавала подобные тюрьмы по всей Украине, — добавил он.

Кроме того, украинский посол подчеркнул, что Россия пытается превратить Донецкую и Луганскую области в территорию беспредела с созданными и подконтрольными России террористическими организациями, так называемыми ДНР и ЛНР.

— Как бы там ни был имитирован судебный процесс, именно Россия несет за это полную ответственность. Украина требует от российской стороны должного гуманного отношения для украинских военнопленных, – сказал Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, ставших частью российской политики относительно жителей оккупированных территорий Украины.

Он, сославшись на слова правозащитников, заявил, что лидерами по количеству похищений российскими военными в Украине являются Херсонская и Запорожская области.

Ранее уже говорилось, что страна-агрессор Россия жестоко обращается с находящимися в плену украинскими защитниками. Большинство наших военных оккупанты взяли в плен под Мариуполем.

Источник: Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna