Июнь, 17 в 11:41

Российские захватчики продолжают обстреливать Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. Утром 17 июня был нанесен ракетный удар по Николаеву. В сутки много погибших и многочисленные разрушения жилья, гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в сводке от областных администраций по состоянию на 17 июня.

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО Град, удары ракетами Х-22, Х-59МК.

Сейчас смотрят

Об этом говорится в своде от областных администраций. В эпицентре обстрелов — Авдеевка, Нью-Йорк, Торецк, Красногоровка, Новоукраинка, Нелиповка, Курдюмовка, Очеретино.

— Повреждено 29 объектов: 20 жилых домов, центр детского творчества, помещение исправительной колонии, шахта, амбулатория, санаторий-профилакторий, предприятие. Один гражданский погиб, двое пострадали, – отметили в ОВА.

В Запорожской области 16 июня вечером произошел пожар на химическом заводе Коагулянт в городе Пологи. Горели складские помещения завода на общей площади 800 кв. м. Пожар был потушен. Химической угрозы населению города и области пока нет. Пострадавших нет.

В Сумской области минометные обстрелы границы. Подробная информация о последствиях уточняется.

В Днепропетровской области поздно вечером 16 июня враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Никто не пострадал.

Российские захватчики снова обстреляли Харьков, в том числе крайний северный район города. Пострадавших нет. По области оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому районам, Золочивской общине. Горели хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, а также трава на открытой территории.

В Херсонской области стабильно напряженной остается ситуация в оккупированных населенных пунктах всего Бериславского района. Там постоянные боевые действия, мародерства, убийства и ранения мирных жителей, разбитые дома, уничтоженная социальная инфраструктура, заминированные поля, дороги, мосты – такие последствия в большинстве сел Высокопольской, Нововоронцовской, Калиновской, Великоалександровской и других общин.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасчине, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

Оккупанты утром 17 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Повреждены многоэтажные жилые дома и объект инфраструктуры. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро ранены. Среди раненых есть ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.