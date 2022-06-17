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Факты / Украина / Общество

В Минобразования опровергли фейк о составлении списков выпускников призывного возраста

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Минобразования опровергли фейк о составлении списков выпускников призывного возраста
Фото: Pixabay

В соцсетях, особенно в пророссийских группах, распространяется фейковое письмо о составлении списков выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Об этом сообщили в Минобразования и науки.

Для подделки с якобы подписью заместителя министра образования Веры Роговой использовали бланк МОН, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота.

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— Сообщаем, это письмо – фейк. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе и дискредитации МОН, — заявили в министерстве и просят не доверять фальшивым документам.

В МОН подчеркивают, что все официальные документы публикуются на сайте министерства.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что студенты призывного возраста, которые учатся за пределами Украины, во время военного положения могут выезжать за границу на обучение. Однако при условии, что они учатся на дневной форме.

Источник: Минобразования
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