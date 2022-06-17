Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Польше украинцы с нарушениями слуха могут получить видеоинформацию на горячей линии

Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
глухая
Фото: Depositphotos

В Польше начала работать горячая линия поддержки для украинцев с нарушениями слуха. Видеоконсультации на украинском и польском жестовых языках проводятся на платформах Skype, WhatsАpp и Viber.

С помощью этой функции люди с недостатками слуха смогут получить необходимую информацию от пограничников, работников пунктов приема беженцев, волонтеров или работодателей.

График работы горячей линии с сурдопереводом:

Сейчас смотрят
  • Skype (украинский жестовой язык/польский жестовой язык/польский язык)
    Понедельник — пятница: 7:00 — 23:00
    Суббота, воскресенье: 8:00 – 20:00
  • WhatsАpp и Viber (украинский жестовой язык/польский жестовой язык)
    тел.: 783 729 144, 724 028 395
    ежедневно с 8:00 до 21:00.
Читайте
Биржа труда в Польше для украинцев: преимущества, недостатки и процедура регистрации

Координатором горячей линии является Польская ассоциация людей с нарушениями слуха.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка