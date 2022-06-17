Июнь, 17 в 19:55

В Польше начала работать горячая линия поддержки для украинцев с нарушениями слуха. Видеоконсультации на украинском и польском жестовых языках проводятся на платформах Skype, WhatsАpp и Viber.

С помощью этой функции люди с недостатками слуха смогут получить необходимую информацию от пограничников, работников пунктов приема беженцев, волонтеров или работодателей.

График работы горячей линии с сурдопереводом:

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Skype (украинский жестовой язык/польский жестовой язык/польский язык)

Понедельник — пятница: 7:00 — 23:00

Суббота, воскресенье: 8:00 – 20:00

(украинский жестовой язык/польский жестовой язык/польский язык) Понедельник — пятница: 7:00 — 23:00 Суббота, воскресенье: 8:00 – 20:00 WhatsАpp и Viber (украинский жестовой язык/польский жестовой язык)

тел.: 783 729 144, 724 028 395

ежедневно с 8:00 до 21:00.

Координатором горячей линии является Польская ассоциация людей с нарушениями слуха.