В Польше украинцы с нарушениями слуха могут получить видеоинформацию на горячей линии
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В Польше начала работать горячая линия поддержки для украинцев с нарушениями слуха. Видеоконсультации на украинском и польском жестовых языках проводятся на платформах Skype, WhatsАpp и Viber.
С помощью этой функции люди с недостатками слуха смогут получить необходимую информацию от пограничников, работников пунктов приема беженцев, волонтеров или работодателей.
График работы горячей линии с сурдопереводом:
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- Skype (украинский жестовой язык/польский жестовой язык/польский язык)
Понедельник — пятница: 7:00 — 23:00
Суббота, воскресенье: 8:00 – 20:00
- WhatsАpp и Viber (украинский жестовой язык/польский жестовой язык)
тел.: 783 729 144, 724 028 395
ежедневно с 8:00 до 21:00.
Координатором горячей линии является Польская ассоциация людей с нарушениями слуха.