Июнь, 17 в 18:50

День Конституции Украины — государственный праздник, который ежегодно отмечают 28 июня. В этом году эта дата выпадает на рабочий день недели — вторник.

Как в 2022 году будут работать банки в День Конституции — читайте в нашем материале.

Как будут работать банки 28 июня

Обычно, в мирное время, украинцы 27 июня работают неполный день или этот рабочий день переносится на ближайшую субботу.

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Однако во время войны НБУ отменил такой перенос работы, ведь в период действия военного положения отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Так, 27 и 28 июня будут обычными рабочими днями банковской системы. Также в обычном режиме будет осуществляться деятельность и системы электронных платежей.

Система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня 2022 года будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться:

в период с 25 до 27 июня 2022 года – датой банковского дня 27 июня 2022 года;

28 июня 2022 года – датой банковского дня 28 июня 2022 года;

в период со 2 по 4 июля 2022 года – датой банковского дня 4 июля 2022 года.

В НБУ добавили, что в выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы своих обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.