Июнь, 18 в 0:11

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о соотношении потерь российских оккупантов и украинской армии.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, российские солдаты все больше не понимают, что они защищают в Украине и от этого их моральный дух падает.

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— Что российские солдаты защищают в Херсоне? Оборона на чужой завоеванной территории — это очень дурное и морально разлагающее дух мероприятие. Оборона провалилась под Киевом, Черниговом, Сумами и под Харьковом. Она провалится и на остальных направлениях, — говорит Арестович.

По его словам, ВСУ уже сейчас показали, что не имея достаточного количества штурмовой авиации и танков, все же справляются с Херсонским направлением.

Советник главы ОПУ подчеркивает, что, несмотря на некоторое наступление армии РФ на Попаснянском, Лиманском, Северодонецком направлениях, они все же не решают главной задачи — захвата, окружения и так далее. А украинская армия решает — ведь наша задача изматывание противника, нанесение ему ударов и лишение возможности наступать.

— Мы успешно решаем задачи… Даже по соотношению потерь. В российской группировке, пришедшей в Украину, погиб каждый седьмой. А у нас погиб каждый 70-й, если брать за 200-тысячную группировку… Соотношение и динамика в нашу сторону, — отмечает Алексей Арестович.

Советник считает, что ВСУ нужен крупный моральный успех, например, подрезание вражеской Изюмской группировки или Херсонской, или и то, и другое. Он отметил, что такую ситуацию можно сравнить с Курской битвой времен Второй мировой войны.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти впритык подошли к Херсону.