Июнь, 18 в 16:32

Выезд за границу мужчин призывного возраста во время полномасштабной войны в Украине является “вопросом в моральной плоскости”.

Об этом заявил в одном из интервью секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Таким образом он прокомментировал идею, чтобы желающие уехать за границу мужчины могли сделать это за деньги.

Данилов отметил, что такие изменения следует вносить не во время войны.

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– Это вопрос в моральной плоскости, а не финансовой. Такие вещи нужно делать заранее, а не во время войны. Если бы мы ввели такое правило раньше – если ты не хочешь служить, то [заплати] определенную сумму денег. Но этот реестр должен был бы быть полностью публичным, — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил предоставить возможность мужчинам призывного возраста выехать за пределы Украины в обмен на страховой взнос в размере $3-5 тыс.

– К сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда – это не о запретить или разрешить. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю сделать страховой взнос, например, $3-5 тыс. и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчан спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно, — утверждал он.

Следует отметить, что на сайте Официального интернет-представительства президента Украины была зарегистрирована петиция с призывом отменить запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения. Она набрала более 27 тыс. голосов, поэтому на нее ответил президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины является долгом всех граждан. Зеленский также отметил, что права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения. Он поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать поднятые в петиции вопросы.

Как известно, во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из Украины. Однако есть исключения: например, непригодность к военной службе, наличие трех и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью и тому подобное.

В ближайшее время в Украине могут разрешить выезд за границу IT-специалистам.

Источник: LIGA.net, Политика Андрусива